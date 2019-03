© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle gare delle 15 di Serie A spicca lo 0-0 del Genoa che contro un Frosinone in 10 uomini dal primo tempo non è riuscito a sbloccare la gara guadagnando solo un punto. Vittoria importante invece conquistata dall'Udinese che ha battuto 2-1 il Bologna: rigore di De Paul e pareggio di Palacio ma nella ripresa al 79' Pussetto ha firmato il gol vittoria. Vince 2-1 in trasferta invece la Sampdoria in casa della SPAL grazie ad una doppietta di Quagliarella.

SERIE A - FINALI

Genoa-Frosinone 0-0

Spal-Sampdoria 1-2

Udinese-Bologna 2-1