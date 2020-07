Serie A, i risultati delle gare delle 19.30: successo Samp in rimonta. Poi solo pareggi

vedi letture

Si sono concluse le quattro gare delle 19.30 valide per la 32esima giornata di Serie A. Il Lecce sul campo del Cagliari non è andato oltre lo 0-0 e, adesso, è terzultimo in classifica. Vittoria in rimonta della Sampdoria contro l'Udinese, mentre Fiorentina e Parma hanno raggiunto in extremis rispettivamente Hellas Verona e Bologna.

I risultati del 32esimo turno

Lazio-Sassuolo 1-2

Brescia-Roma 0-3

Juventus-Atalanta 2-2

Genoa-SPAL 2-0

Cagliari-Lecce 0-0

Fiorentina-Hellas Verona 1-1

Parma-Bologna 2-2

Udinese-Sampdoria 1-3

21.45 - Napoli-Milan

Domani

21.45 - Inter-Torino