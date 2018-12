© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta conferma il suo straordinario momento di forma ed espugna il Mapei Stadium con un tennistico 2-6 (tripletta per Ilicic). Vincono anche Roma e Udinese, l'Inter soffre ma raccoglie l'intera posta in palio sul campo dell'Empoli. Lo scontro salvezza tra Chievo e Frosinone termina 1-0 grazie a una magia di Giaccherini. Per i clivensi è la prima vittoria in campionato. Pari, invece, a Marassi e all'Olimpico.

Chievo-Frosinone 1-0: 76' Giaccherini

Empoli-Inter 0-1: 72' Keita

Genoa-Fiorentina 0-0

Lazio-Torino 1-1: 45'+3 Belotti (rig.), 62' Milinkovic-Savic (L)

Parma-Roma 0-2: 58' Cristante, 75' Under

Sassuolo-Atalanta 2-6: 20' Zapata, 42' Gomez, 51' e 58' Duncan (S), 54' Mancini, 74', 86' e 92' Ilicic

Udinese-Cagliari 2-0: 39' Pussetto, 57' Behrami