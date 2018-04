Serie A, i risultati finali: ok Genoa e Fiorentina. Samp espugna Bergamo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono terminate le tre gare in programma questo pomeriggio, valevoli per il recupero della 27esima giornata del massimo campionato. Alla Dacia Arena, la Fiorentina di Pioli si impone per 2-0 grazie ai gol di Veretout (rigore al 29') e di Simeone (71'), ottenendo così la quinta vittoria consecutiva (settimo ko consecutivo per l'Udinese). A Marassi, finisce 2-1 per i padroni di casa la sfida tra Genoa e Cagliari (53' Lapadula, 62' Barella, 89' Medeiros), mentre è importante in chiave Europa League il successo esterno della Sampdoria sul campo dell'Atalanta: Caprari (43') e Zapata (84') rispondono a Toloi (67') regalando tre punti a mister Giampaolo.

Questi i risultati finali e i marcatori:

Atalanta-Sampdoria 1-2 (43' Caprari, 67' Toloi, 84' Zapata)

Genoa-Cagliari 2-1 (53' Lapadula, 62' Barella, 89' Medeiros)

Udinese-Fiorentina 0-2 (29' Veretout, 71' Simeone).