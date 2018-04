Serie A, ieri 280mila persone sugli spalti: è il record degli ultimi 3 anni

Fonte: Legaseriea.it

La Serie A TIM 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio. Oltre 280mila tifosi si sono recati sugli spalti per assistere alle gare della 13ª giornata di ritorno (in media 28.043 a partita), facendo registrare la media spettatori più alta delle ultime tre stagioni sportive. E' la seconda volta, dal 2015/2016, che si supera la soglia delle 28mila presenze medie a gara: il precedente risale sempre a questo Campionato, in occasione dell'11ª giornata di andata (28.024). La partita più seguita del weekend è stata Milan-Napoli, con 65.786 spettatori presenti sugli spalti per assistere al big match disputato domenica alle 15, davanti a Lazio-Roma (55.000) e Juventus-Sampdoria (40.121).