Serie A, il borsino degli allenatori: Parma a Liverani, Genoa e Inter ancora a caccia di certezze

Quasi del tutto delineato il quadro degli allenatori di Serie A per la prossima stagione: al momento il grande dubbio è rappresentato dal Genoa, che è intenzionato a non confermare Davide Nicola. In pole per la sua sostituzione c'era Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ma la promozione in Serie A ha bloccato tutto e ora potrebbe essere D'Aversa a prendere il suo posto, dopo l'esonero ricevuto dal Parma. I ducali a loro volta hanno scelto Fabio Liverani, che dovrebbe essere annunciato in giornata.

E Conte? Dopo lo sfogo post-campionato, il tecnico dell'Inter e la dirigenza si sono dati appuntamento alla fine della stagione per chiarire e chiarirsi e dopo la finale di Europa League le speranze circa un proseguimento sembrano al lumicino. La società non ha gradito le sue parole, ma vorrebbe andare avanti col tecnico leccese ed è pronta a proseguire con l'attuale progetto tecnico. Sarà così anche per Conte?

Ecco il borsino di TMW

Atalanta - Gian Piero Gasperini 100%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 100%

Benevento - Filippo Inzaghi 100%

Cagliari - Eusebio Di Francesco 100%

Crotone - Giovanni Stroppa 100%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 100%

Genoa - Davide Nicola 1% (Roberto D'Aversa, Vincenzo Italiano, Rolando Maran, Leonardo Semplici)

Inter - Antonio Conte 60% (Massimiliano Allegri, Sinisa Mihajlovic)

Juventus - Andrea Pirlo 100%

Lazio - Simone Inzaghi 100%

Milan - Stefano Pioli 100%

Napoli - Gennaro Gattuso 100%

Parma - Fabio Liverani 95% (?)

Roma - Paulo Fonseca 99% (?)

Sampdoria - Claudio Ranieri 100%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 100%

Spezia - Vincenzo Italiano 99%

Torino - Marco Giampaolo 100%

Udinese - Luca Gotti 100%

Verona - Ivan Juric 100%