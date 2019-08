Serie A, il Decreto Dignità ha fatto perdere 35 milioni in sponsorizzazioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il "Decreto dignità", in vigore dal 14 luglio, ha vietato le sponsorizzazioni di agenzie di scommesse provocando un danno economico a molti club. Tuttosport di oggi fa il punto della situazione, evidenziando come 15 club della nostra Serie A avessero delle partnership con aziende di betting e la perdita complessiva è stata di 35 milioni di euro. La Serie B aveva stretto un accordo con un'agenzia, presente con il logo sul retro di tutte le squadre del torneo cadetto, ora sfumato proprio per l'entrata in vigore del Decreto.