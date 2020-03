Serie A, il piano per il campionato a giugno-luglio senza playoff né playout

vedi letture

Valutare tutte le ipotesi a disposizione. E’ questa l’unica cosa che la Lega di Serie A può fare per essere davvero pronta a riprendere le competizioni quando l’emergenza sanitaria sarà terminata. L’ultima presa in esame e rilanciata questa mattina dal Corriere dello Sport è quella legata ad una Serie A che riprende il proprio corso a giugno con la disputa di tutte le giornate mancanti più i recuperi di campionato. Un calendario che terminerebbe con il mese di luglio senza l’utilizzo di playoff o playout. Giusto in tempo per una settimana di stop prima del via alla stagione 2020/2021.