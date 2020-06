Serie A, il pugno duro della FIGC contro i furbetti del protocollo: rischio esclusione

vedi letture

La FIGC ha deciso di adottare il pugno duro contro chi violerà le regole del protocollo anti-Covid. Chi non rispetterà le norme in modo rigido o chi userà positività di comodo per avere vantaggi in classifica, rischia l'esclusione dal campionato. A dirlo chiaramente è stato lo stesso presidente Gravina che vuole evitare nuovi stop dovuti a potenziali furbate. A riportarlo è Tuttosport.

Leggi anche: Riparte la A, proposta della FIGC: chi non rispetta il protocollo sarà escluso dal campionato