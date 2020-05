Serie A in bilico: i nuovi positivi in isolamento. Tamponi e test dal 20 maggio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che i calciatori riscontrati positivi dovranno restare isolati. Poi, intorno al 20 maggio, verranno fatti nuovi tamponi per verificare la guarigione di chi è stato trovato positivo al Covid19. Successivamente verranno fatte nuove visite mediche per l'idoneità al ritorno al lavoro in gruppo, anche perché intorno a quella data dovrebbe arrivare il placet del Governo per gli allenamenti insieme ai compagni.