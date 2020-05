Serie A in bilico: se il Governo ferma tutto, il calcio può rivendicare i diritti ai broadcaster

vedi letture

Corriere.it fa il punto sull'Assemblea di Lega andata in scena oggi. Il calcio italiano è unanime sulla ripartenza, adesso la palla passa al governo. Che è pronto a prendersi, nel caso, la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione. Il campionato finirebbe cioè per causa di forza maggiore e i club in tal modo potrebbero legittimamente rivendicare ai broadcaster, in virtù di un contratto che ritengono blindatissimo, il pagamento dell'ultima rata dei diritti tv (pur mancando all'appello 124 partite). Oggi è il giorno in cui Sky avrebbe dovuto versare la sua quota, domani invece è la scadenza per Dazn e Img