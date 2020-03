Serie A in chiaro, no della Lega. Strascichi e polemiche tra emittenti

vedi letture

Arrivano strascichi sulla questione delle gare in chiaro. Il Ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, aveva scritto a FIGC e Lega per proporre la trasmissione della prossima giornata di Serie A in chiaro. Ok della Federazione, no della Lega per questioni contrattuali. In tutto questo si sono scatenate le reazioni da parte delle altre emittenti: la Rai, in una lettera dei direttore dei diritti sportivi Francesco Forleo, aveva spiegato di esser pronta a trasmettere Juventus-Inter o anche altre gare come servizio pubblico su tutto il territorio. Mediaset, però, già a fine febbraio, aveva diffidato la Lega dall'optare per la Rai. Anche La7 potrebbe trasmettere. Il tutto mentre la Lega, per questioni contrattuali, ha chiosato spiegando che la Serie A potrà esser vista solo in pay tv, riporta Repubblica.it.