Serie A, incubo maltempo: rischio rinvio per Genoa-Udinese e Lazio-Inter

© foto di Federico Gaetano

Genoa-Udinese e Lazio-Inter a rischio rinvio. Torna l'incubo maltempo per la Serie A, in vista delle partita di domani pomeriggio alle 15 e del posticipo di lunedì sera alle 20:30. Su Genova si abbatteranno infatti precipitazioni per tutto il week-end e già oggi è scattata l'allerta gialla, pronta a diventare arancione o addirittura rossa nelle prossime ore. Stessa previsione per Roma, dove in occasione del monday night sono attesi forti temporali. Due situazioni da monitorare quindi, ora per ora, con grande attenzione. C'è più fiducia, infine, riguardo al posticipo domenicale tra Napoli e Roma, in programma alle 20:30: anche al San Paolo si dovrebbe giocare sotto la pioggia, ma in questo caso la gara non sembra a rischio visto che le precipitazioni dovrebbero esaurirsi durante il pomeriggio.