Serie A, indiscrezioni su anticipi e posticipi: Juve-Lazio in campo il 20 luglio

vedi letture

Arrivano le prime indiscrezioni relative al calendario della Serie A, che si riaprirà con i recuperi della 25esima giornata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si potrebbe ripartire il 20 giugno alle 19:30 con Torino-Parma, mentre lo stesso giorno alle 21:45 si giocherebbe Verona-Cagliari. Atalanta-Sassuolo si giocherebbe il 21 giugno alle 19:30, mentre Inter-Sampdoria si giocherebbe nella stessa giornata alle 21:45. Per quanto riguarda invece la 27esima giornata, lunedì 22 giugno alle 21:45 si giocherebbe l’anticipo Bologna-Juventus, mentre mercoledì 24 alle 19:30 andrebbe in scena Inter-Sassuolo e alle 21:45 Atalanta-Lazio.

Per la 28esima giornata, alle 17:15 si giocherebbe Milan-Roma, mentre nella 30esima sabato 4 luglio si giocherebbe come anticipo Lazio-Milan. La 31esima giornata si aprirebbe martedì 7 luglio alle ore 21:45 con Milan-Juventus, mentre il sabato successivo via alla 32esima alle 21:45 con Juventus-Atalanta. Domenica 12 luglio alle 21:45 in campo Napoli-Milan. Roma-inter, 34esima giornata, potrebbe giocarsi domenica 19 luglio alle 21:45, mentre il giorno dopo alle 21:45 si giocherebbe Juventus-Lazio. Gli slot come noti saranno tre (17:15, 19:30 e 21:45) e solo 10 gare su 124 si giocheranno alle 17:15.