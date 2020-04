Serie A, ipotesi di ripartenza: via il 14 giugno e fischio d'inizio alle 22

La Serie A ha già fatto i calcoli per la possibile ripresa del campionato. Occorrono 15 finestre per completare la stagione e ciò significa che non potrà essere sforata la data del 14 giugno per evitare il rischio di accavallarsi con le coppe europee. C'è anche da registrare la richiesta delle squadre del centro-sud per fissare gli orari di inizio dei match alle 22, perchè anche alle 21 farebbe ancora troppo caldo. A riportarlo è Il Corrieere dello Sport.