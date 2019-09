Serie A, Juventus squadra più costosa d'Italia. Sorprese Milan e Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Abbiamo analizzato da molteplici punti di vista il report mensile del CIES, che informa delle spese operate da singoli club per costruire la rosa attualmente a disposizione. Detto del record del Manchester City (prima squadra a sfondare il miliardo) e dell' equilibrio inatteso che si registra nella nostra Serie A, è l'ora di fare i conti in tasca alle singole squadre del campionato italiano. Un conteggio che, va evidenziato, deve tenere in considerazioni anche le varie operazioni di prestito.

E se il primato della Juventus apparirà abbastanza scontato ai più, alle spalle della Vecchia Signora troviamo qualche sorpresa. Sì, perché la prima inseguitrice degli ultimi anni, il Napoli, si situa al quarto posto. Davanti alla squadra partenopea, ci sono le due rappresentanti di Milano, in un ordine che forse può lasciar stupiti i più: secondo il Milan, con 408 milioni spesi per costruire l'attuale squadra, seguito dall'Inter a 364 milioni.

Quindi, come detto, il Napoli prima della Roma quinta (254 i milioni spesi per la costruzione della squadra giallorossa). Dietro, un'altra sorpresa: né Lazio, né Torino, e nemmeno Fiorentina: la sesta squadra ad aver speso di più per costruire la squadra in Serie A è infatti la Sampdoria, con 150 milioni messi sul piatto. Quindi le altre squadre sopracitate. Di seguito l'immagine, tratta dalla tabella del CIES, con la graduatoria completa.