Serie A, l'esempio di Ibra per superare l'ostacolo quarantena: l'idea della FIGC

La FIGC studia un modo per superare l'obbligo di quarantena prevista dagli attuali protocolli e guarda con interesse all'esempio del ritorno in Italia di Ibrahimovic, "liberato" da un doppio tampone effettuato nel giro di 48 ore. Se il periodo di quarantena non può essere ridotto, perché non provare a dimostrare il mancato contagio in anticipo rispetto alle due settimane previste? Il tempo medio di incubazione è 5-7 giorni e significa che non avere sintomi nel giro di una settimana dal contagio c'è un'altissima probabilità che non abbia contratto il virus. Il Cts potrebbe non accettare ma il precedente dello svedese, anche se localizzato in Lombardia, potrebbe fare la differenza e permettere al calcio di diminuire ulteriormente il rischio nuovo stop. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.