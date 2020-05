Serie A, l'incontro Gravina-Conte non avverrà a breve: la ripresa il 13 giugno è complicata

L’incontro a tre fra Giuseppe Conte, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino rischia di slittare ulteriormente. Se nella giornata di ieri si era parlato di mercoledì come data possibile per un vertice che sarà comunque decisivo, per il Paese e non solo per il calcio, La Gazzetta dello Sport scrive che il premier potrebbe ancora rimandare il summit con i vertici del calcio. Una scelta attendista legata alla necessaria analisi dell’andamento della curva epidemiologica: se in questo senso vi saranno notizie confortanti, il Governo sarebbe infatti più propenso a fare delle concessioni. La data dl 13 giugno per la ripresa della Serie A, in ogni caso, resta in forte bilico: la sospensione dei campionati decisa ieri è un atto dovuto, ma il passare del tempo complica le cose. E, ripartendo dopo, il rischio è quello di dover rinunciare alla Coppa Italia.