Serie A, la classifica aggiornata: 3 squadre appaiate al settimo posto

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo le tre partite disputate questa sera valide per il recupero della 27esima giornata di Serie A. Sempre più serrata la corsa per la qualificazione alla prossima Europa League con Atalanta, Fiorentina e Sampdoria appaiate a 47 punti al settimo posto, a -3 dal Milan.

In coda rischia il Cagliari, sconfitto dal Genoa che ha sorpassato in classifica anche un'Udinese sempre più in crisi. Di seguito la graduatoria.

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

*Inter 58

Lazio 57

*Milan 50

Atalanta 47

Fiorentina 47

Sampdoria 47

*Torino 39

Bologna 35

Genoa 34

Udinese 33

Cagliari 29

*Chievo Verona 28

*Sassuolo 28

SPAL 26

*Crotone 24

*Hellas Verona 22

*Benevento 10

*=Una gara in meno