Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta a -1 dall'Inter, vincono Brescia e Samp

Questa la classifica aggiornata della Serie A al termine delle gare che si sono giocate oggi alle 19:30, valide per la 30esima giornata del massimo campionato italiano. Successo importante soprattutto per l’Atalanta, che si porta a -1 dall’Inter, mentre in zona salvezza fanno un passo in avanti in classifica Brescia e Sampdoria, vittoriose contro Verona e SPAL. Frena l’Udinese, rimontata sul 2-2 dal Genoa, mentre la Fiorentina si impone per 2-1 sul Parma allontanando sensibilmente il terzultimo posto.

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Roma 48*

Milan 46

Napoli 45*

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Genoa 27

Lecce 25

Brescia 21

SPAL 19

* Una partita in meno