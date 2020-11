Serie A, la classifica aggiornata: bagarre per le prime posizioni, il Napoli aggancia la Roma

È sempre più serrata la lotta per le prime posizioni in Serie A. Con il successo del Napoli contro la Roma, gli azzurri agganciano proprio i giallorossi in classifica a quota 17 punti, gli stessi della Juventus e uno in meno rispetto a Inter e Sassuolo che detengono il secondo posto a 18. Il Milan resta primo con 23. Di seguito la classifica aggiornata:

1. Milan 23

2. Inter 18

3. Sassuolo 18

4. Roma 17

5. Juventus 17

6. Napoli 17**

7. Hellas Verona 15

8. Atalanta 14

9. Lazio 14

10.Bologna 12

11. Sampdoria 10*

12. Cagliari 11

13. Udinese 10

14. Benevento 10*

15. Spezia 10

16. Fiorentina 8

17. Parma 6*

18. Torino 5*

19. Genoa 5*

20. Crotone 2

* = Una partita in meno

** = Un punto di penalizzazione