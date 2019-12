© foto di Federico Gaetano

Il Bologna sbanca il San Paolo imponendosi 2-1 in rimonta contro il Napoli e raggiungendo così quota 16 punti in dodicesima posizione. Azzurri, invece, settimi con 20 lunghezze. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due gare del 14° turno:

Inter 37

Juventus 36

Lazio 30

Cagliari 25*

Roma 25*

Atalanta 25

Napoli 20

Verona 18*

Parma 18

Torino 17

Milan 17

Bologna 16

Fiorentina 16

Sassuolo 14*

Lecce 14

Udinese 14

Sampdoria 12*

Genoa 10

SPAL 9

Brescia 7*

* Una partita in meno