Serie A, la classifica aggiornata: balzo salvezza per la Samp, notte fonda per il Crotone

Successo importante in chiave salvezza per la Sampdoria. La formazione blucerchiata si è imposta per 3-1 contro il Crotone e ha fatto un bel balzo in avanti, allontanando la zona retrocessione. Notte fonda, invece, per i rossoblu che restano all’ultimo posto assieme al Torino. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 28

Inter 27

Juventus 24

Roma 24

Napoli 23

Sassuolo 23

Verona 20*

Atalanta 18**

Lazio 18

Sampdoria 17*

Udinese 14**

Cagliari 13

Bologna 13

Parma 12

Benevento 12

Spezia 11

Fiorentina 11*

Genoa 7

Torino 6

Crotone 6*

* Una partita in più

** Una partita in meno