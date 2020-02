Serie A, la classifica aggiornata: Bologna a -1 dall'Europa, Brescia in coda

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna fa un altro salto verso l'Europa: con la vittoria ottenuta sul Brescia, i rossoblù salgono infatti a 30 punti, scavalcando temporaneamente il Verona (che però ha due partite in meno rispetto alla squadra di Mihajlovic). I felsinei sono così a -1 dal trio Cagliari-Parma-Milan e c'è da considerare che sardi e ducali si affronteranno nello scontro diretto a partire dalle 18. In coda, resta critica la situazione del Brescia di Corini, sempre più ultimo a 15 punti (ex aequo con SPAL e Genoa) col rischio che le altre scappino, o almeno provino a farlo. Ecco la classifica aggiornata dopo la gara delle 15.

Juventus 51

Inter 48

Lazio 46**

Roma 39

Atalanta 38

Cagliari 31

Parma 31

Milan 31

Bologna 30*

Verona 29**

Torino 27

Napoli 27

Fiorentina 25

Udinese 24

Sassuolo 23

Sampdoria 20

Lecce 16

SPAL 15

Genoa 15

Brescia 15*

* Una partita in più

** Una partita in meno