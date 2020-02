© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cagliari e Parma si pungono e si fermano a vicenda: un punto a testa, piccolo passo in avanti in classifica per entrambe, che salgono a braccetto a 32 punti in graduatoria e "staccano" il Milan, ovviamente pronto a rifarsi avanti se riuscirà a battere domani il Verona a San Siro. Ecco la classifica aggiornata dopo la gara delle 18.

Juventus 51

Inter 48

Lazio 46**

Roma 39

Atalanta 38

Cagliari 32*

Parma 32*

Milan 31

Bologna 30*

Verona 29**

Torino 27

Napoli 27

Fiorentina 25

Udinese 24

Sassuolo 23

Sampdoria 20

Lecce 16

SPAL 15

Genoa 15

Brescia 15*

* Una partita in più

** Una partita in meno