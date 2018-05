Serie A, la classifica aggiornata: Crotone in B. Napoli, record di punti

© foto di Federico Gaetano

In attesa dei due posticipi, questa la classifica aggiornata della serie A. Il Milan chiude al sesto posto davanti all'Atalanta. Record di punti per il Napoli in serie A. Si salvano Cagliari e SPAL, retrocede il Crotone.

Juventus 95

Napoli 91

Roma 74*

Lazio 72*

Inter 69*

Milan 64

Atalanta 60

Fiorentina 57

Torino 54

Sampdoria 54

Sassuolo 43*

Genoa 41

Chievo 40

Udinese 40

Bologna 39

Cagliari 39

SPAL 38

Crotone 35

Verona 25

Benevento 21

* una partita in meno