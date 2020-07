Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Napoli: Ducali matematicamente salvi

Sconfitta per il Napoli al Tardini contro il Parma, con la squadra di Gattuso che, già certa della qualificazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, resta a quota 56, alle spalle di Milan e Roma al settimo posto. Di seguito la classifica aggiornata dopo le gare di Bergamo e Reggio Emilia:

Juventus 80

Atalanta 74*

Inter 72



Lazio 69

Milan 59

Roma 58

Napoli 56*

Sassuolo 48*

Verona 45

Bologna 43*

Parma 43*

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19

*una gara in più