Serie A, la classifica aggiornata: frena la Juventus, buon punto per la Spal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frenata della Juventus in vetta alla classifica. La formazione allenata da Massimiliano Allegri impatta per 0-0 in casa della Spal, riaprendo la lotta per lo Scudetto. Vincendo domani il Napoli potrebbe tornare a -2. Di seguito la classifica aggiornata.

Juventus 75**

Napoli 70

Roma 56

Lazio 53

Inter 52*

Milan 47*

Sampdoria 44*

Atalanta 41*

Fiorentina 38 *

Torino 36*

Udinese 33*

Bologna 33

Genoa 30*

Cagliari 26*

Chievo 25*

Spal 25**

Sassuolo 24*

Crotone 24*

Hellas Verona 22*

Benevento 10*

* una partita in meno.

** una partita in più