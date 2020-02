© foto di www.imagephotoagency.it

Crollo a sorpresa della Roma, che perde per 4-2 sul campo del Sassuolo e frena la propria corsa verso il quarto posto. I giallorossi restano fermi in classifica a quota 39 punti, rischiando domani di ritrovarsi quinti in caso di successo dell’Atalanta. Successo importante, invece, per i neroverdi che si portano a quota 26 punti in classifica, staccando momentaneamente di dieci lunghezze il terzultimo posto.

Juventus 51

Inter 48

Lazio 46**

Roma 39*

Atalanta 38

Cagliari 32*

Parma 32*

Milan 31

Bologna 30*

Verona 29**

Torino 27

Napoli 27

Sassuolo 26*

Fiorentina 25

Udinese 24

Sampdoria 20

Lecce 16

SPAL 15

Genoa 15

Brescia 15*

* Una partita in più

** Una partita in meno