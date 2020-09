Serie A, la classifica aggiornata: frenata per la Juventus e primo punto per la Roma

Frenata per la Juventus. La formazione bianconera si ferma sul campo della Roma, rimediando un 2-2 che risulta comunque positivo alla luce dell’inferiorità numerica nella ripresa. La formazione allenata da Andrea Pirlo sale dunque a quota 4 punti in classifica, due in meno rispetto a Napoli, Verona e Milan che sono attualmente a punteggio pieno. Primo punto in classifica, invece, per la Roma dopo la sconfitta a tavolino rimediata all’esordio contro l’Hellas.

Napoli*, Verona*, Milan* 6

Sassuolo*, Juventus* 4

Genoa, Juventus, Atalanta, Lazio, Milan, Inter, Benevento, Fiorentina* 3

Cagliari*, Roma* 1

Udinese, Bologna, Parma, Torino*, Crotone*, Spezia, Sampdoria* 0

*= una partita in più