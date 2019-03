© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importantissima vittoria in chiave salvezza per il Bologna, che si porta provvisoriamente fuori dalla zona retrocessione con 27 punti. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa di Inter-Lazio (fischio d'inizio alle 20:30):

Juventus 78

Napoli 63

Inter 53*

Milan 51

Atalanta 48

Roma 47

Lazio 45**

Sampdoria 45

Torino 45

Fiorentina 38

Genoa 33

Cagliari 33

Parma 33

Sassuolo 32

SPAL 29

Udinese 28*

Bologna 27

Empoli 25

Frosinone 17

Chievo 11

* Una partita in meno

* Due partite in meno