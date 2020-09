Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna sale a 3, Parma a 0 con altre cinque squadre

vedi letture

Con il successo di oggi, il Bologna muove la classifica e realizza i primi tre punti, mentre per il Parma il bottino rimane a zero dopo due partite. I crociati, dopo aver perso in casa contro il Napoli, fanno male anche nella sfida del Dall'Ara, dove Soriano fa la differenza con due reti e un assist. Per il Bologna riscatto immediato dopo il ko di San Siro contro il Milan invece. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli* 6

Verona* 6

Milan* 6

Sassuolo* 4

Juventus* 4

Genoa 3*

Juventus* 3

Bologna* 3

Atalanta 3

Lazio 3

Inter 3

Benevento 3

Fiorentina* 3

Cagliari* 1

Roma* 1

Udinese 0

Parma* 0

Torino* 0

Crotone* 0

Spezia 0

Sampdoria* 0

*= una partita in più