Balzo in avanti del Bologna, che con la vittoria nel derby con la SPAL si porta a 27 punti in classifica, a -4 dal sesto posto valido per l'Europa League occupato dal Milan. La SPAL resta al terzultimo posto con 15 punti, gli stessi del Brescia, ieri ko con il Milan

Juventus 51

Inter 47

Lazio 45*

Roma 38

Atalanta 35

Milan 31**

Cagliari 30

Parma 28

Bologna 27**

Torino 27

Verona 26*

Napoli 24

Fiorentina 24

Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

Brescia 15**

SPAL 15**

Genoa 14

*una partita in meno

** una partita in più