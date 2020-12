Serie A, la classifica aggiornata: il Crotone resta ultimo ma accorcia su Genoa e Torino

Il Crotone batte lo Spezia, conquista la prima vittoria in campionato e fa un piccolo balzo in classifica, importantissimo nella lotta per non retrocedere. La formazione di Giovanni Stroppa resta ultimo, ma sale a 5 punti e ora è a -1 da Torino e Genoa (con una gara in più). Lo Spezia rimane a 10 punti, attualmente al quattordicesimo posto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 26

Sassuolo** 22

Inter 21

Napoli 20

Juventus 20

Roma 18

Lazio 17

Verona 16

Atalanta* 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria 11

Benevento** 11

Udinese* 10

Spezia** 10

Parma 10

Fiorentina 9

Torino 6

Genoa 6

Crotone** 5

**= una gara in più

*= una partita in meno

Napoli 1 punto di penalizzazione.