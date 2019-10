Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa vince e vola a 8 punti

Esordio vincente per il Genoa di Thiago Motta che batte in rimonta il Brescia. 3-1 il risultato finale che permette al Grifone di smuovere la classifica e di portarsi a quota 8 punti. Il Brescia, che ha una gara in meno, resta a 7.

Juventus 23*

Inter 22*

Atalanta 17

Napoli 16

Cagliari 14

Roma 13

Parma 13*

Lazio 12

Fiorentina 12

Torino 10

Udinese 10

Milan 10

Sassuolo 9

Bologna 9

Verona 9*

Lecce 8*

Genoa 8*

Brescia 7**

SPAL 6

Sampdoria 4

* Una partita in più

** Una partita in meno