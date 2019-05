© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan resta in corsa per un posto in Champions League. La formazione rossonera si è imposta in casa della Fiorentina, portandosi a quota 62 punti, meno uno dall’Inter che giocherà lunedì. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 89 SCUDETTO

Napoli 73

Atalanta 65*

Inter 63

Milan 62*

Roma 59

Lazio 58*

Torino 57

Sampdoria 49

Sassuolo 42

SPAL 42

Cagliari 40 *

Fiorentina 40 *

Parma 38

Bologna 37

Genoa 36*

Udinese 34

Empoli 32

Frosinone 24 RETROCESSO

Chievo 15 (-3) RETROCESSO

* Una partita in più