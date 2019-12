© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che dopo aver battuto il Parma si impone per 3-2 anche sul Bologna. La formazione rossonera sale a quota 20 punti in classifica, agganciando il Torino e portandosi a -1 dalla coppia Parma-Napoli. I felsinei restano invece a 16 punti appaiati alla Fiorentina.

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari 29

Roma 29

Atalanta 28

Napoli 21

Parma 21

Torino 20

Milan 20

Verona 18

Bologna 16

Fiorentina 16

Lecce 15

Udinese 15

Sassuolo 15*

Sampdoria 12

Genoa 11

Brescia 10*

SPAL 9

*una partita in meno.