Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia la Juventus, Crotone sempre più ultimo

Prosegue la corsa del Napoli, che oggi si è imposto nettamente sul campo del Crotone. Gli azzurri agganciano in classifica la Juventus al terzo posto a quota 20 punti, uno in meno dell’Inter e tre in meno del Milan, che però deve ancora giocare. Notte fonda, invece, per il Crotone che resta inchiodato all’ultimo posto.

Milan* 23

Inter 21

Napoli 20

Juventus 20

Sassuolo 19

Roma 18

Lazio 17

Verona 16

Atalanta* 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria* 11

Benevento 11

Udinese* 10

Spezia 10

Parma 10

Fiorentina* 8

Torino 6

Genoa* 5

Crotone 2

*= una partita in meno

Napoli 1 punto di penalizzazione.