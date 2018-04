Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli rosicchia due punti alla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus impatta a Crotone 1-1, il Napoli col 4-2 all'Udinese rosicchia due punti ai bianconeri in vista dello scontro diretto. Dopo le gare della 33^ giornata di campionato, sono quattro i punti di vantaggio della Vecchia Signora sugli azzurri. Corsa Champions sempre ridotta a tre: Lazio e Roma proseguono a braccetto, l'Inter insegue a -1. Torino praticamente fuori dall'Europa League, torna prepotentemente la Sampdoria. In coda, il Sassuolo festeggia una sostanziale salvezza, mentre il Benevento non è ancora matematicamente retrocesso in Serie B. Questa la classifica aggiornata della nostra massima serie.

La classifica della Serie A

Juventus 85

Napoli 81

Roma 64

Lazio 64

Inter 63

Milan 54

Atalanta 52

Sampdoria 51

Fiorentina 51

Torino 47

Bologna 38

Genoa 38

Sassuolo 34

Udinese 33

Cagliari 32

Chievo 31

SPAL 29

Crotone 28

Hella Verona 25

Benevento 14