Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli sale al sesto posto, notte fonda per il Torino

In questa giornata orfana di parecchie cinque partite, rinviate per via dell’emergenza Coronavirus, il Napoli è sceso regolarmente in campo contro il Torino, vincendo 2-1 e salendo al sesto posto in classifica, a meno tre dalla Roma quinta. Male il Torino che rischia di vedere ridotto il suo margine sulla zona retrocessione. Di seguito la classifica aggiornata al netto delle gare rinviate:

Lazio 62 (+)

Juventus 60

Inter 54 (-)

Atalanta 45 (-)

Roma 42

Napoli 39 (+)

Milan 36

Verona 35 (-)

Parma 35 (-)

Bologna 34 (+)

Cagliari 32 (-)

Sassuolo 29 (-)

Fiorentina 29

Torino 27

Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23 (-)

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15

(+) 26 partite giocate

(-) 24 partite giocate

Senza (+) né (-) 25 partite giocate