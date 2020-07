Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli vince e aggancia la Roma a 48 punti

Con Napoli-Roma si è conclusa la 30esima giornata della Serie A. Gli azzurri si sono imposti per 2-1 contro la Roma e hanno agganciato in classifica proprio la formazione giallorossa, rimettendo in discussione la lotta per l’Europa. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Roma 48

Napoli 48

Milan 46

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Genoa 27

Lecce 25

Brescia 21

SPAL 19