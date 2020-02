vedi letture

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli vince e torna in corsa per l'Europa

Il Napoli vince in rimonta sul campo del Brescia si porta al sesto posto con 36 punti. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Gattuso, che torna così in corsa per un posto in Europa. Il Brescia resta al penultimo posto con 16 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 57

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Napoli 36*

Verona 35

Parma 35

Milan 35

Bologna 33

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27

Udinese 26

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16*

SPAL 15

*una partita in più.