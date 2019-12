© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Balzo in avanti del Parma in classifica grazie alla vittoria ottenuta oggi sul campo della Sampdoria. I ducali agganciano il Napoli al settimo posto in classifica e ora guardano con interesse a un possibile piazzamento in zona coppe. Notte fonda per la Sampdoria, che resta invece quartultima a +1 sul Genoa.

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari 29

Roma 29

Atalanta 28

Napoli 21

Parma 21

Torino 20

Verona 18

Milan 17*

Bologna 16*

Fiorentina 16

Lecce 15

Udinese 15

Sassuolo 15*

Sampdoria 12

Genoa 11

Brescia 10*

SPAL 9

*una partita in meno.