Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo per ora è primo! Roma a -1, l'Inter risale

Con la vittoria in casa dell'Hellas Verona il Sassuolo raggiunge uno storico traguardo per la sua storia, toccando per la prima volta la cima della Serie A. Aspettando il Milan questa sera, infatti, la squadra di De Zerbi è momentaneamente la prima della classe. Insegue a stretto giro di posta comunque la Roma, dopo il bel tris ai danni del Parma, e recupera terreno l'Inter, che si porta quinta allo stato attuale delle cose, a quota 15, meno tre dal primato neroverde. In coda risale il Bologna, mentre il Torino non riesce a portarsi fuori dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica completa di Serie A, aggiornata dopo le gare delle 15.

Sassuolo 18

Milan* 17

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli* (-1) 14

Atalanta 14

Lazio 14

Hellas 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Bologna 9

Spezia 9

Benevento 9

Fiorentina 8

Parma 6

Genoa* 5

Torino 5

Udinese* 4

Crotone 2

*= una partita in meno