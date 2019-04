© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Finisce 1-1 il big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri perdono l’occasione di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League, ma mantengono comunque quattro punti sulla Roma quarta in classifica, in attesa di Milan e Atalanta.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i tre anticipi della 34esima giornata

Juventus 88 *

Napoli 67

Inter 62 *

Roma 58 *

Milan 56

Atalanta 56

Torino 53

Lazio 52

Sampdoria 48

Cagliari 40 *

Fiorentina 40

Sassuolo 38

SPAL 38

Bologna 37 *

Parma 36

Genoa 34

Udinese 33

Empoli 29 *

Frosinone 23

ChievoVerona 14 (-3)

* = Una gara in più