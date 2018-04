Serie A, la classifica aggiornata: Juve e Fiorentina volano, Roma stop

© foto di Federico Gaetano

Dopo i quattro anticipi di oggi non ci sono grosse novità per quanto riguarda la classifica. La Juventus resta sempre al primo posto e si porta momentaneamente a +7 sul Napoli. Cade la Roma, che domani potrebbe essere superata dall’Inter e raggiunta dalla Lazio a una settimana dal derby, mentre la Fiorentina vincendo proprio contro i giallorossi sale al settimo posto, tallonando il Milan. Un punto a testa per Atalanta e Spal (che resta quartultima) e tra Sampdoria e Genoa. Ecco la classifica aggiornata.

Juventus 81*, Napoli 74, Roma 60*, Inter 59, Lazio 57, Milan 51, Fiorentina 50*, Atalanta 48*, Sampdoria 48*, Torino 42, Bologna 35, Genoa 35*, Udinese 33, Chievo Verona 29, Sassuolo 29, Cagliari 29, Spal 27*, Crotone 24, Hellas Verona 22, Benevento 13*.

* = Una partita in più