La Juventus archivia la pratica Udinese, con Ronaldo uomo-copertina grazie ai suoi due gol, ed in attesa di sapere come finirà Inter-Fiorentina questa sera, torna nuovamente in vetta alla Serie A, con una sola lunghezza di margine nei confronti dei nerazzurri. Rimane invece al sesto posto, fallendo la chance di andare in zona Champions in solitaria, l'Atalanta, battuta in casa di un Bologna che raggranella tre punti molto importanti nella bagarre salvezza. Lo stesso vale per il Sassuolo, dopo lo 0-0 in casa del Milan: rossoneri che agganciano in classifica le altre due deluse Napoli e Torino.

Juventus 39

Inter* 38

Lazio* 33

Cagliari* e Roma* 29

Atalanta 28

Parma 24

Torino, Napoli e Milan 21

Bologna e Verona 19

Fiorentina* e Sassuolo* 16

Lecce, Sampdoria e Udinese 15

Brescia* 13

Genoa 11

SPAL* 9

*= una partita in meno