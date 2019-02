Serie A, la classifica aggiornata: Juve momentaneamente a +14 sul Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per la Juventus nell'anticipo del 24° turno di serie A contro il Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei bianconeri. Con questa vittoria la Juventus si porta momentaneamente a +14 sul Napoli secondo in classifica.

Juventus 66*

Napoli 52

Inter 43

Milan 39

Atalanta 38

Roma 38

Lazio 38

Torino 34

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 25

SPAL 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 18

Frosinone 16*

Chievo 9 (-3)

* una partita in più