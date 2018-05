Serie A, la classifica aggiornata: Juve quasi campione, bagarre in coda

© foto di www.imagephotoagency.it

La classifica dopo le gare di oggi in Serie A vede un distacco di 6 punti tra Juventus e Napoli. I bianconeri sono virtualmente Campioni d’Italia, manca solo il sigillo della differenza reti per cucirsi sul petto lo Scudetto. In coda successi importanti di Spal e Chievo, in attesa del Cagliari.

Juventus 91

Napoli 85

Lazio 71

Roma* 70

Inter 69

Milan 60

Atalanta 59

Fiorentina 57

Sampdoria* 55

Torino 48

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo* 37

SPAL 35

Udinese 34

Crotone 34

Chievo 34

Cagliari* 33

Verona 25 Retrocesso in Serie B

Benevento 17 Retrocesso in Serie B

*una partita in meno