Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a + 9 dal Napoli, per ora

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus non sbaglia e con un gol per tempo "regola" la SPAL di Semplici: la formazione di Allegri vince e convince contro una formazione combattiva ma mai in partita e che raramente si è vista dalle parti di Perin. La squadra bianconera si porta per il momento a +9 sul Napoli, principale inseguitore in classifica, mentre l'Inter è addirittura a 12 lunghezze. Una superiorità evidentissima che anche stasera i bianconeri hanno messo in campo andando più volte vicini al tris.

Serie A, la classifica aggiornata

**Juventus 37

Napoli 28

Inter 25

Lazio 22

Milan 21

**Roma 19

Sassuolo 19

Atalanta 18

Parma 17

Fiorentina 17

Torino 17

Sampdoria 15

Cagliari 14

Genoa 14

**SPAL 13

**Udinese 12

Bologna 10

Empoli 9

Frosinone 7

*ChievoVerona 0

*=Tre punti di penalizzazione

**=Una partita in più